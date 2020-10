Vrijspraak voor Twentse inspecteur van politie die collega opsloot

Een 56-jarige inspecteur van politie in Enschede heeft geen strafbare feiten gepleegd bij de arrestatie in 2016 van een Amsterdamse collega.

De aangehouden agent beschuldigde zijn Enschedese collega onder meer van racisme. Het geweld dat bij de aanhouding was gebruikt, was volgens de Amsterdamse agent niet proportioneel. Volgens de rechtbank in Zwolle heeft de inspecteur niets strafbaars gedaan, meldt RTV Oost.

Op 27 mei 2016 was de Amsterdamse agent, op dat moment niet in functie, met zijn broer en vader op het bureau in Enschede om aangifte te doen van oplichting. De baliemedewerkers gaven aan dat ze aangifte moesten doen via internet, maar de agent drong aan.

De Enschedese agent was op dat moment officier van dienst en kreeg naar eigen zeggen te horen dat de collega's achter de balie zich geïntimideerd voelden. Ze hielden de man daarom aan.

Artikel-12-procedure

Het Openbaar Ministerie oordeelde in een eerder stadium dat er wel sprake was van strafbaar handelen door de Enschedese agent. Justitie wilde afzien van vervolging als de man zou worden berispt. Toen dat gebeurde, startte de Enschedese agent zelf een artikel-12-procedure waardoor het OM wel tot vervolging over moest gaan. Met als resultaat dat de man vandaag is vrijgesproken.

De politie van Amsterdam en van Oost-Nederland hebben in maart dit jaar een onafhankelijke commissie ingesteld om het verloop van de zaak te onderzoeken en te evalueren. Verwacht wordt dat de resultaten nog dit jaar bekend worden.