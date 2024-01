Weer puntenverlies koploper Willem II tegen beloftenteam: remise bij Jong PSV

Koploper Willem II heeft op de valreep een pijnlijke nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie kunnen voorkomen. Op bezoek bij Jong PSV, de ploeg met de meeste tegendoelpunten in de eerste divisie, wist het lang niet tot scoren te komen. Pas in de 87ste minuut kwamen de Tilburgers op gelijke hoogte op de Herdgang: 1-1.

Dat was goed nieuws voor Roda JC, dat vrijdag tegen Jong FC Utrecht op 0-0 bleef steken, ADO Den Haag en De Graafschap, de achtervolgers van Willem II die evenwel nog tegen een gaatje van zes tot acht punten aankijken.