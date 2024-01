Meerdere panden in brand na explosie in Rotterdam, zeker twee gewonden

Aan de Schammenkamp in de Rotterdamse wijk Charlois woedt na een explosie brand in meerdere panden. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeker twee gewonden.

De explosie was in een auto in een garagebox. Door de ontploffing is het voertuig naar buiten gevlogen, zegt de veiligheidsregio. De auto ligt op z'n kant op straat. Het is niet duidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt.

Tientallen ramen van woningen en gebouwen in de omgeving zijn gesneuveld, meldt de veiligheidsregio, die vraagt omstanders uit de buurt te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.