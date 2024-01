Grote ravage na explosie in Rotterdam, tientallen bewoners opgevangen in sporthal

Aan de Schammenkamp in het Rotterdamse stadsdeel Charlois is een grote ravage ontstaan na een explosie in een garage. Daarna brak er brand uit in meerdere panden. Volgens de veiligheidsregio is zeker één persoon gewond geraakt. De explosie was in een auto in een garagebox. Door de ontploffing is het voertuig naar buiten gevlogen. De auto ligt op z'n kant op straat. Het is niet duidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt. Tientallen ramen van woningen en gebouwen in de omgeving zijn gesneuveld. Omstanders wordt gevraagd uit de buurt te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven. Op deze beelden is de omvang van de brand te zien:

In verband met de grote hoeveelheid rook die vrijkomt is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Uit voorzorg is een vuurwerkopslag in de buurt van de brand ontruimd. Ook is er een pand gesloopt om te voorkomen dat het vuur zich zou uitbreiden naar een supermarkt.

Het vuurwerk werd door ambulancemedewerkers in veiligheid gebracht - Foto: ANP

De veiligheidsregio meldt dat tientallen mensen worden geëvacueerd naar Sporthal de Wielewaal aan de Brammertstraat. Hiervoor zijn stadsbussen geregeld. Bewoners wordt gevraagd zich op een speciale website van het Rode Kruis te registreren om aan te geven dat ze veilig zijn. Buurtbewoners vertellen over de explosie:

