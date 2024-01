Collegereeks Hogeschool Utrecht over Holocaust gaat na week vertraging door

De reeks colleges over de Holocaust op de Hogeschool Utrecht (HU) gaat een week later dan eerder gepland door. Dit meldt het CIDI aan de NOS. Het besluit van een week uitstel is genomen om de veiligheid in goede banen te kunnen leiden. De school sprak hierover met Joodse organisaties.

De school kreeg gisteren veel kritiek omdat de reeks colleges, kennelijk voor onbepaalde tijd, was uitgesteld. Betrokkenen zeiden tegen De Telegraaf dat de hogeschool was gezwicht voor de druk van een pro-Palestijnse actiegroep. De hogeschool zei zelf dat de lezingen waren uitgesteld om veiligheidsredenen.

Nu gaan de lezingen een week later dan gepland van start, zegt Aline Pennewaard van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. "De veiligheidssituatie rond de lezingen wordt goed gemonitord. We hopen dat veel studenten zich in gaan schrijven."

De HU gaat in een nieuwe verklaring ook in op het doorgaan van de lezingen. Daarin wordt geen datum genoemd. De HU zegt in een "goed en constructief persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het CIDI en het CJO" te hebben benadrukt "dat het belangrijkste is dat over de Holocaust gedoceerd kan blijven worden".

Niet laten leiden door belangengroepen

De collegereeks wordt gegeven in samenwerking met het CIDI. De pro-Palestijnse actiegroep New Neighbours had er bezwaar tegen gemaakt bij de HU. De groep noemde het "onverantwoord en zeer bedenkelijk" dat de HU samenwerkt met het CIDI.

New Neighbours had op sociale media gezegd dat het bezwaar bij de HU zijn vruchten had afgeworpen. In het bericht werd gezegd dat "je uitspreken werkt".

Nadat de ophef was ontstaan, stelde de hogeschool dat de colleges op een later moment alsnog zouden worden gegeven, en dat de onderwijsinstelling zijn eigen afwegingen maakt en zich niet laat leiden door belangengroepen of activisten.

Onveilige situatie

Een woordvoerder van New Neighbours zegt tegen de NOS "een beetje duizelig" te worden van "de draaibewegingen" van de HU. De actiegroep zegt dat als ze gaat protesteren bij de school, dat niet gaat gebeuren bij lezingen over de Holocaust.