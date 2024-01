Amazon zet streep door overname fabrikant robotstofzuigers

De overname van de maker van robotstofzuigers, iRobot, door webwinkel Amazon gaat niet door. Dat lieten de bedrijven vandaag weten. Ze spreken van "onterechte en disproportionele regelgevingshindernissen die ondernemers ontmoedigen".

Op papier had de overname van robotstofzuigerproducent iRobot uitstekend in de strategie van Amazon gepast. De webwinkel zou zijn positie versterken op de markt voor slimme producten in huis.

Oneerlijke concurrentie

Het afblazen van de overname volgt op een besluit van de concurrentiewaakhonden in Europa en de VS. Brussel en de Amerikaanse toezichthouder FTC geven geen goedkeuring voor de plannen, omdat ze vrezen voor oneerlijke concurrentie binnen de robotstofzuigermarkt.

Als de overname was goedgekeurd, had Amazon volgens hen een te dominante positie kunnen verwerven in die markt. De toezichthouders waren bang dat Amazon de stofzuiger van iRobot, de Roomba, een voorkeurspositie in zijn webwinkel zou geven. Ook vreesden ze voor de privacy van gebruikers en de macht van Amazon als gevolg van de hoeveelheid data die er verzameld kon worden.

Ambtenaren van de Europese Commissie hebben volgens Bloomberg vorige week hun zorgen al gedeeld met Amazon. Zij hadden het bedrijf gevraagd tegemoet te komen aan hun concurrentiebezwaren. De webwinkel besloot daar niet op in te gaan, en in plaats daarvan juridische stappen voor te bereiden tegen de beslissing.

iRobot in zwaar weer

Amazon kondigde de deal met iRobot, ter waarde van omgerekend zo'n 1,67 miljard euro, in de zomer van 2022 aan.

Voor iRobot zijn de gevolgen van het afblazen van de overname groot. De stofzuigermaker kondigde direct na het nieuws aan dat ze 350 medewerkers zal ontslaan. Dat is bijna een derde van het totale personeelsbestand. Ook stapt topman Colin Angle per direct op.

De koers van het aandeel iRobot stond kort na bekendmaking op een verlies van ruim 10 procent. Dat komt nog bovenop eerdere koersdalingen in het afgelopen jaar: het bedrijf is nu meer dan 60 procent minder waard dan een jaar geleden.