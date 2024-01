Nederlands getint Kaapverdië naar kwartfinales Afrika Cup na winst op Mauritanië

Kaapverdië heeft bij de Afrika Cup de kwartfinales bereikt. De ploeg met vier geboren Rotterdammers in de selectie versloeg Mauritanië met 1-0. De treffer viel vlak voor tijd uit een strafschop. Kaapverdië speelt in de kwartfinales tegen Marokko of Zuid-Afrika. Die achtste finale staat dinsdag op het programma. In Abidjan, Ivoorkust, stonden de 'Rotterdamse Kaapverdianen' Deroy Duarte en Jamiro Monteiro in de basis. Duarte werd in de tweede helft gewisseld, Garry Rodrigues kwam er juist in. Laros Duarte kwam niet in actie.

Jamiro Monteiro (in het wit) had een basisplaats - Foto: Reuters

Mauritanië had in de groepsfase verrassend gewonnen van Algerije en ging als een van de beste nummers drie door. Kaapverdië plaatste zich als groepswinnaar en haalde zeven punten in een groep met Egypte, Mozambique en Ghana. In de eerste helft vielen er weinig echte kansen te noteren. In de tweede helft was er iets meer dreiging van beide ploegen. De grootste kans was na bijna een uur spelen voor Mauritanië. Souleymane Anne kon vrij op doel schieten van dichtbij, maar zijn schot ging via de lat over het doel.

Ziyech twijfelgeval bij Marokko Bij Marokko, dat dinsdag met Zuid-Afrika uitmaakt wie er in de kwartfinales tegen Kaapverdië speelt, is Hakim Ziyech een twijfelgeval. Hij kreeg in de wedstrijd tegen Zambia een trap op zijn enkel en heeft daar nog last van. De bondscoach van Marokko zegt er alles aan te zullen doen om de man uit Dronten aan de aftrap te laten verschijnen.