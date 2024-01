Iconische Berlijnse warenhuis KaDeWe vraagt faillissement aan

Het luxe Berlijnse warenhuis Kaufhaus Des Westens (KaDeWe) heeft faillissement aangevraagd. Ook de toekomst van de twee andere warenhuizen van de KaDeWe-groep, Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München, is onzeker.

De faillissementsaanvraag is al goedgekeurd door de rechtbank van Charlottenburg. De KaDeWe-groep hoopt de drie warenhuizen "samen met het management" te kunnen voortzetten. De winkels blijven voorlopig open. De drie warenhuizen hebben samen 1700 medewerkers.

KaDeWe is in problemen gekomen door de hoge huurprijzen van de panden, zegt KaDeWe-directeur Michael Peterseim bij Tagesschau. Daardoor zou het onmogelijk zijn om winstgevend te blijven.

'Wel hoge omzet'

De warenhuizen draaiden volgens Peterseim "zelfs in economisch moeilijke tijden hoge omzetcijfers". In het boekjaar 2022/2023 was de omzet bijna 728 miljoen euro: 24 procent meer dan in boekjaar 2018/2019. Met lagere huurprijzen is er volgens de directeur dan ook een toekomst voor de winkels.

Het faillissement van de KaDeWe-groep komt niet als een totale verrassing. Het bedrijf valt voor 49,9 procent onder Signa Holding, dat in december al een faillissementsaanvraag deed. KaDeWe-groep valt voor de overige 50,1 procent onder het Thaise Central Group. Ook De Bijenkorf is eigendom van die twee bedrijven.