FC Twente verkoopt Ugalde aan Spartak Moskou: 'Voelt niet goed, maar hij wilde weg'

FC Twente heeft met Spartak Moskou een akkoord bereikt over de transfer van Manfred Ugalde. De 21-jarige aanvaller uit Costa Rica tekent bij de club uit Rusland een contract voor 4,5 jaar.

FC Twente ontvangt naar verluidt een transferbedrag dat met bonussen kan oplopen tot 15 miljoen euro. Technisch directeur Arnold Bruggink van Twente zegt te begrijpen dat zakendoen met Rusland de nodige commotie met zich meebrengt, aangezien dat land in oorlog is met Oekraïne.

"Zakendoen met Rusland voelt natuurlijk niet goed, maar zoals gezegd, de speler wilde absoluut zelf weg en dan moet je naar een oplossing zoeken", vertelt Bruggink op de website van FC Twente.

"Daarnaast is het zo dat Spartak Moskou niet op de sanctielijst staat en juristen hebben uitgezocht of we voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld ten aanzien van zakendoen met Rusland. Er blijkt op dit gebied geen belemmering te zijn."

Ugalde speelde sinds medio 2021 voor Twente en kwam toen over van het Belgische Lommel.

In de uitzending van Studio Voetbal van 28 januari was de transfer van Ugalde al onderwerp van gesprek: