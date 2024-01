Ajax-coach Bakker gelooft in kwartfinales CL: 'Niemand had dit vooraf verwacht'

Trainster Suzanne Bakker en aanvalster Tiny Hoekstra van Ajax blikken vooruit op het duel met AS Roma in de zesde en laatste speelronde van de Champions League. - NOS

Ajax heeft tegen Roma eventueel ook aan een gelijkspel voldoende om zich voor de laatste acht te plaatsen, maar is dan afhankelijk van het resultaat bij Bayern München-Paris Saint-Germain. Een plaats bij de beste twee volstaat voor Ajax. Veel vertrouwen De 27-jarige Hoekstra zegt veel vertrouwen in een goede afloop te hebben, omdat Roma als tegenstander dit keer minder geheimen voor Ajax heeft. "We weten waar de ruimtes waarschijnlijk komen te liggen. Daar moeten we op inspelen", aldus Hoekstra. Coach Bakker verwacht eveneens een pittig duel in de Johan Cruijff Arena, maar is trots dat Ajax nog altijd in de race is voor een plaats in de kwartfinales. En dat valt goed te begrijpen, aangezien de drie groepsgenoten van Ajax vorig seizoen nog de kwartfinales van de Champions League haalden.

Ajax-AS Roma live bij de NOS De aftrap van de wedstrijd Ajax en AS Roma is dinsdagavond om 21.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden op NPO 3 en via NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.25 uur.

"Ik denk dat niemand had verwacht dat we in speelronde zes nog kans zouden maken op de volgende ronde", aldus Bakker. Ajax had op 24 januari al de kwartfinales kunnen bereiken als er van Paris Saint-Germain was gewonnen, maar de Franse club zegevierde met 3-1. Bakker wil dinsdagavond tegen Roma een aanvallend Ajax wil zien. "We spelen gewoon voor de winst en doen dat op een manier zoals we dat de afgelopen wedstrijden hebben gedaan." Leuchter fit Bakker vertelde ook dat Romée Leuchter en Nadine Noordam fit genoeg zijn om te kunnen starten tegen Roma. Met name de terugkeer van Leuchter is een opsteker. Ze was dit seizoen, inclusief de voorrondes, al negen keer trefzeker in de Champions League.