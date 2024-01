Verkeershinder door gat in wegdek A28 bij Amersfoort duurt tot woensdagochtend

De verkeershinder door een gat in het wegdek van de A28 bij Amersfoort duurt waarschijnlijk tot woensdagochtend, meldt Rijkswaterstaat.

Het gat ontstond vanmorgen op de linkerrijstrook bij knooppunt Hoevelaken in de richting van Utrecht. Hierop werd de rijstrook gesloten. Op de rechterrijstrook mag maximaal 70 kilometer per uur worden gereden.

Dat leidde vanmorgen tot kilometers file en vertragingen van meer dan een uur. Ook vanmiddag stonden er nog files, meldt RTV Utrecht. De komende dagen verwacht Rijkswaterstaat ook veel vertraging.

Tot de weg is gerepareerd, is een omleidingsroute ingesteld vanaf Zwolle: verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Rijkswaterstaat adviseert mensen om buiten de spits de weg op te gaan.

Slechte staat

Het stuk wegdek op de A28 bij Amersfoort is al langer niet in goede staat en zou in de voorjaarsvakantie worden gerepareerd. Dat wordt dus naar voren gehaald.

"Afgelopen weekend hebben we geprobeerd om met een tijdelijke reparatie de rijstrook open te kunnen houden. Helaas is gisteren gebleken dat dit toch niet een oplossing was", zegt Rijkswaterstaat.