FC Volendam eist via arbitragezaak geld van vertrokken Jonk en Kohler

FC Volendam wil geld zien van de spoorslags vertrokken technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler. Zij zouden zijn opgestapt zonder zich aan een opzegtermijn te hebben gehouden en daarom eist de club een schadevergoeding.

De KNVB meldt dat de spoedarbitragezaak die Volendam heeft aangespannen op 7 februari zal dienen.

Jonk en Kohler, maar ook directeur opleidingen Ruben Jongkind en technisch directeur Jasper van Leeuwen verklaarden zich op 1 december solidair met de ontslagen voorzitter Jan Smit. Kohler zat op 2 december tegen PEC Zwolle nog wel op de bank bij FC Volendam, maar pakte vervolgens ook zijn biezen.

Jaap Veerman leidde de raad van commissarissen van FC Volendam toen Smit moest vertrekken en is inmiddels voorzitter van de club. Hij wil geen toelichting geven over de zaak. "Na overleg met onze advocaat hebben we besloten niet te reageren zolang de zaak onder een arbiter is", laat Veerman weten.