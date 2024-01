Nederlandse Boksbond en technisch directeur Meijer uit elkaar na controversieel plan

De samenwerking tussen de Nederlands Boksbond en technisch directeur Mark Meijer is "na zorgvuldig overleg" beëindigd, zo heeft de NBB laten weten.

De bond zegt na een onderlinge evaluatie van de huidige situatie en gesprekken met diverse betrokkenen te hebben geconstateerd dat "in deze fase, waarbij we het einde van een olympische cyclus naderen, er onvoldoende basis is voor een voortzetting van de samenwerking".

Meijer maakte onlangs bekend dat Nederlandse boksers die zich voorbereiden op de olympische kwalificatietoernooien dat via een omweg kunnen doen door deelname aan toernooien die door de International Boxing Association (IBA) worden georganiseerd.

IBA royeerde NBB

Een controversieel plan, daar het formeel niet mogelijk is dat Nederlandse boksers deelnemen aan IBA-toernooien. De federatie van de omstreden Russische voorzitter Umar Kremlev royeerde de Nederlandse boksbond immers begin december 2023, nadat de NBB zich had aangesloten bij World Boxing, de alternatieve wereldbond onder voorzitterschap van de Nederlander Boris van der Vorst.