Britse koning Charles verlaat ziekenhuis na prostaatoperatie

De Britse koning Charles (75) heeft het ziekenhuis in Londen verlaten nadat hij hier vrijdag was geopereerd aan zijn prostaat. Dat maakte het Britse koningshuis vanmiddag bekend in een korte verklaring.

De koning bedankt in de verklaring het medische team en andere mensen die betrokken waren bij zijn ziekenhuisopname. Ook zegt Charles dankbaar te zijn voor "alle lieve berichten die hij de afgelopen dagen heeft ontvangen".

Alle afspraken die de koning de komende tijd zou hebben zijn uitgesteld. Hoe lang Charles niet in het openbaar zal verschijnen, is niet duidelijk.

Goedaardige vergroting

De koning werd in het ziekenhuis geopereerd aan een goedaardige vergroting van de prostaat. Charles besloot de reden voor de ziekenhuisopname bekend te maken, om zo andere mannen te stimuleren om zich bij klachten op tijd te laten controleren. Prostaatklachten kunnen samenhangen met prostaatkanker.

Ook Charles' schoondochter Kate mocht vandaag naar huis na een opname van zo'n twee weken in hetzelfde ziekenhuis. Zij verbleef hier voor een buikoperatie. Over deze operatie zijn verder geen details bekendgemaakt. Kate zal vanwege herstel pas na Pasen weer in het openbaar verschijnen.