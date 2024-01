Presentator Raisa Blommestijn weg bij ON! na onenigheid over X

Raisa Blommestijn, presentator bij Ongehoord Nederland (ON!) stopt bij de omroep. Volgens Blommestijn heeft de voorzitter van ON!, Arnold Karskens, haar gevraagd geen gebruik meer te maken van X en te stoppen met het geven van haar mening via haar sociale mediakanalen, laat ze weten op X.

"Dit 'aanbod' - dat niets minder is dan een poging tot censureren van mij en mijn accounts - staat volledig haaks op de waarden waarvan ik dacht dat deze ook door en bij Ongehoord Nederland verdedigd worden: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid", schrijft ze in haar X-bericht.

Blommestijn was sinds 2022 een van de presentatoren van Ongehoord Nieuws, het opinieprogramma van ON!.

Ongehoord Nederland noemt het jammer dat Blommestijn vertrekt en wenst haar veel succes.

Journalistieke code geschonden

De afgelopen jaren werd ON! meerdere keren onderzocht door de NPO-ombudsman. Een van die onderzoeken was eind 2022. Toen was de conclusie dat de Journalistieke Code van de NPO opnieuw was geschonden, onder meer op het gebied van betrouwbaarheid. Aanleiding voor het onderzoek was een omstreden uitzending van Ongehoord Nieuws.

In die uitzending toonde ON! willekeurige beelden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Blommestijn gebruikte het n-woord, en zei "dat dit soort filmpjes op grote schaal worden gedeeld op internet". Volgen de ombudsman werden die beelden in een onjuiste context gebruikt.