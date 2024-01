Oorkonde, boek en lofdicht over Willem II gevonden in tijdscapsule Buitenhof

De inhoud van de tijdscapsule, die deze maand werd gevonden onder de sokkel van het ruiterstandbeeld van koning Willem II in Den Haag, is vanmiddag onthuld. In het loden kistje zaten onder meer een oorkonde, een boek en een lofdicht op het leven van de 19e-eeuwse vorst.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen en cultuurwethouder Saskia Bruines maakten de inhoud vandaag bekend. Dat gebeurde precies 99 jaar nadat het loden kistje in de sokkel van het ruiterbeeld was ingemetseld, op 29 januari 1925. Koningin Wilhelmina had het beeld enkele maanden daarvoor onthuld.

Op de oorkonde staan de namen van de leden van het comité dat betrokken was bij de totstandkoming van het ruiterstandbeeld van Willem II. Volgens kunsthistoricus Sophie Olie van de gemeente Den Haag zijn het twintig namen, waaronder die van Emilie Belinfante, een van de eerste vrouwelijke journalisten in Nederland.

'Onberispelijke staat'

Het boek dat in de tijdscapsule werd gevonden, werd geschreven door een van de comitéleden wiens naam ook op de lijst stond, de militair historicus François de Bas. Zijn boek gaat onder andere over de Slag bij Waterloo in 1815, waarin Willem II meevocht.

Volgens betrokkenen zijn de objecten in de tijdscapsule in onberispelijke staat. De voorwerpen zijn een week lang te bekijken in het informatiecentrum over de verbouwing van het Binnenhof. Daarna gaan ze naar het gemeentearchief. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het kistje met voorwerpen weer terug in de sokkel wordt geplaatst, mogelijk met toevoegingen van nu.

Precies 99 jaar nadat de tijdscapsule werd geplaatst, opende de Haagse Burgemeester Jan van Zanen vandaag het kistje: