Biden zweert wraak voor aanval op legerbasis, maar wil geen oorlog met Iran

"Twijfel er niet aan, alle betrokkenen zullen verantwoording moeten afleggen op een tijdstip en manier die wij kiezen." Met die woorden eindigt de verklaring van president Biden over de droneaanval gisteren op een Amerikaanse legerbasis in het noordoosten van Jordanië, waarbij drie Amerikanen omkwamen en zeker 34 Amerikanen gewond raakten.

De VS denkt dat de aanval het werk is van een pro-Iraanse groep of pro-Iraanse groepen in Irak en Syrië. Die hebben zich solidair verklaard met de bevolking van Gaza en houden de VS medeverantwoordelijk voor duizenden Palestijnse doden in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Sinds het begin van de oorlog hebben deze pro-Iraanse groepen Amerikaanse bases in de regio 150 keer aangevallen. Daarbij maakten ze gebruik van drones, raketten en mortieren. Het is voor het eerst dat deze groepen een Amerikaanse basis in Jordanië aanvallen en voor zover bekend de eerste keer dat er doden zijn gevallen. Het is de vraag of de situatie in het Midden-Oosten hierdoor verder escaleert.