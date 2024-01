Kunstrijdster Valijeva (17) voor vier jaar geschorst, geen olympisch goud Russisch team

De Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva is door het internationaal sporttribunaal CAS voor vier jaar geschorst wegens dopinggebruik.

De straf gaat met terugwerkende kracht in op 25 december 2021, met als gevolg dat Rusland de op de Olympische Spelen van 2022 in Peking veroverde titel in het teamevenement kwijtraakt. De Verenigde Staten eindigden als tweede en schuiven nu door.

De destijds 15-jarige Valijeva testte in december 2021 positief een verboden hartmedicijn tijdens de Russische nationale kampioenschappen. Ze werd op 8 februari geschorst door het Russisch dopingagentschap, maar dat werd een dag later alweer teruggedraaid, omdat alleen de a-staal bleek te zijn gecontroleerd.

Beschermde status

De affaire kwam pas aan het licht nadat ze met het Russische team de olympische landenwedstrijd had gewonnen, mede dankzij de viervoudige sprong die het supertalent als enige liet zien. Omdat het Internationaal Olympisch Comité bij het CAS in beroep was gegaan tegen de opheffing van de schorsing werden de medailles hangende het onderzoek nog niet uitgereikt.

Valijeva, die vanwege haar jonge leeftijd een 'beschermde status' genoot, kwam vervolgens ook nog uit in het individuele toernooi. Ze was de beste op de korte kür, maar bezweek vervolgens onder de druk tijdens de vrije kür. De 1,55 meter kleine springveer, houdster van het wereldrecord voor de korte kür, vrije kür en de totaalscore, kwam enkele keren ten val en eindigde op de vierde plaats.