Slecht nieuws voor PSV: blessure houdt Lang voorlopig weer aan de kant

PSV moet het voorlopig weer stellen zonder Noa Lang. De Oranje-international keerde deze maand terug na een hamstringblessure, maar viel in de competitiewedstrijd tegen Almere City uit met klachten aan zijn bovenbeen. Volgens PSV is Lang "voor een langere periode" niet inzetbaar.

De aanvaller raakte in oktober geblesseerd, kreeg na een snelle terugkeer in november een terugslag, maar sloot in december weer aan bij de groepstraining. Na meerdere invalbeurten leek Lang klaar om weer een vaste waarde te worden voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Zijn eerste wedstrijd als basisspeler duurde afgelopen zaterdag ruim een uur, voordat Lang noodgedwongen werd gewisseld. PSV won de wedstrijd met 2-0 van Almere City.

Lang zal komende zaterdag in ieder geval ontbreken bij PSV in de topper tegen Ajax. Op 20 februari en 13 maart spelen de Eindhovenaren het tweeluik met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

Vertessen

Of de blessure van Lang invloed heeft op het nagenoeg afgeronde vertrek van buitenspeler Yorbe Vertessen, is nog niet bekend. De Belg zou al medisch gekeurd zijn door Union Berlin, dat zo'n vijf miljoen voor hem wil betalen. De deal is nog niet officieel afgerond.