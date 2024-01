Franse regering wil boeren tegemoetkomen en vraagt om soepelere Europese regels

Om de protesterende boeren tegemoet te komen, wil de Franse regering dat de Europese regels over braakliggende landbouwgrond worden versoepeld. President Macron zal hier op een EU-top in Brussel deze week op aandringen, zegt landbouwminister Marc Fesneau.

Franse boeren hebben hun acties uitgebreid in de richting van Parijs. Op meerdere snelwegen rond Parijs staan honderden trekkers stil. De Fransen lijken begrip te hebben voor de boeren. - NOS

De Franse regering komt met het voorstel om de regels te versoepelen na aanhoudende boerendemonstraties. Ook vandaag hebben boeren blokkades opgeworpen. Volgens de Franse zender BFMTV op 25 plekken verspreid over het land, onder meer op snelwegen rond Parijs. "We hebben begrepen dat de boodschap niet aankomt zolang de protesten ver van Parijs zijn", zei Arnaud Rousseau, voorzitter van landbouworganisatie FNSEA.

De organisatie zegt Parijs voor "onbepaalde tijd te willen belegeren". Bij vliegveld Roissy en de voedselgroothandel van Rungis is een grote politiemacht op de been. Een belangrijk deel van de Parijse voedselvoorziening komt daar vandaan. In totaal worden rond Parijs vandaag 15.000 agenten ingezet.