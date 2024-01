Burgemeester Pekela boos op netbeheerder Enexis na schade door stroompiek

Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela is boos op netbeheerder Enexis. Een stroompiek in het elektriciteitsnetwerk vorige week in Oude Pekela leidde tot schade op zo'n 250 adressen in het Groningse dorp. Maar de netbeheerder zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen.

De piek in de nacht van donderdag op vrijdag werd veroorzaakt door koperdiefstal in een transformatorhuisje. De spanning voor woningen is doorgaans tussen de 220 en 240 volt, maar door de diefstal was dat korte tijd zo'n 400 volt.

Het gevolg was schade aan apparaten als boilers, koelkasten en televisies.

Niet aansprakelijk

Na het incident kregen gedupeerden de raad om een schadeformulier in te vullen. Enexis liet vervolgens weten dat de schade niet wordt vergoed. Het bedrijf voelt zich juridisch niet aansprakelijk omdat de schade is ontstaan door koperdiefstal. Volgens de netbeheerder moeten gedupeerden de schade daarom claimen bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

'Als een blad aan de boom'

Burgemeester Kuin vindt dat te kort door de bocht. "Vrijdagmiddag liet Enexis nog weten dat mensen formulieren in konden vullen, maar 's avonds draaiden ze om als een blad aan de boom en begonnen ze iedereen af te zeggen", zegt hij tegen RTV Noord. "Ze zeiden dat ze niet aansprakelijk zijn, maar daar heb ik mijn twijfels bij."

De burgemeester is boos dat Enexis de verantwoordelijkheid van zich afschuift en niet wil helpen met het zoeken naar een oplossing.

Gesprek

Vandaag spreekt de burgemeester met Enexis over hoe het nu verder moet. "Er zit een weekend tussen, ik hoop dat Enexis goed heeft nagedacht", zegt hij. "We gaan proberen in kaart te brengen wie schade heeft. Ik vind dat Enexis een informatieavond moet organiseren om uit te leggen wat er precies is gebeurd."

De burgemeester sluit niet uit dat de gemeente de inwoners juridisch gaat ondersteunen. "Om toch duidelijk te maken aan Enexis dat ze moeten kijken wat ze kunnen doen", stelt de burgemeester.