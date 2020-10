Nederlanders gearresteerd bij wapenvondst in België

Bij invallen door de Belgische politie in Weelde, vlak over de grens bij Baarle-Nassau, zijn twee Nederlanders gearresteerd. Het gaat om een 38-jarige vrouw en een 42-jarige man. Ze werden gearresteerd in verband met een wapenvondst. De vrouw is na aanhouding onder elektronisch toezicht geplaatst.

De politie vond bij de invallen 21 kalasjnikovs, elf handvuurwapens waaronder vijf pistolen, twee geluiddempers en flink wat munitie en laders. Ook werd cocaïne gevonden, een cocaïnepers, een grote tas met mobiele telefoons en simkaarten en bijna 150.000 euro cash geld.

Aanhouding in Frankrijk

De politie kwam de wapens op het spoor na een aanhouding in Frankrijk begin deze maand. In de auto van twee Fransen werd een sporttas met vier kalasjnikovs, een vuurwapen, vier laders en 250 patronen gevonden. Uit onderzoek bleek daarna een link met België te bestaan en dat resulteerde in huiszoekingen in appartementen en een garagebox in Weelde en Borgerhout.