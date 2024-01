Podcast De Dag: 70 jaar Oprah Winfrey

Het is 13 september 2004 als Oprah Winfrey de toch al legendarische weggeefacties in haar show tot een hoogtepunt brengt en televisiegeschiedenis schrijft. Iedereen in het publiek krijgt een auto. Vandaag is een dag dat ze zelf cadeaus krijgt, want ze is jarig en wordt 70. Aanleiding om in deze podcast stil te staan bij het fenomeen Oprah Winfrey.

Hoe werd deze markante vrouw de eerste miljardair van kleur in Amerika, een rolmodel voor velen bovendien, een mediatycoon? Annemijn Niehof liep in 2000 stage bij The Oprah Winfrey Show en vertelt hoe het er achter de schermen aan toe ging. Televisiewetenschapper Jaap Kooijman vertelt over Oprah's impact en invloed op de Amerikaanse samenleving én politiek.

