Skiraces in Garmisch en Chamonix afgelast door warmte in de Alpen

"Er is gezocht naar mogelijke andere locaties voor de wedstrijden, maar in korte tijd is er geen oplossing gevonden", meldt de Fédération Internationale de Ski.

De organisatie in Chamonix hoopt zondag nog wel een piste te kunnen prepareren voor een wereldbekerslalom bij de mannen, maar de weersvoorspellingen bieden weinig hoop. Voor zaterdag worden in de Chamonix-vallei, gelegen op 1042 meter boven zeeniveau, temperaturen boven de tien graden Celsius voorspeld.

Honderd jaar en vier dagen geleden begon in Chamonix de eerste editie van de Olympische Winterspelen: