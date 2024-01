Aantal valse bankbiljetten in Nederland gedaald

Het aantal valse bankbiljetten neemt af. Vorig jaar zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten aangetroffen en uit de roulatie gehaald. In 2022 waren dat er nog 38.200.

Het vaakst aangetroffen valse bankbiljet is het briefje van 50, gevolgd door de biljetten van 20 en 100 euro, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens DNB zijn er paar mogelijke verklaringen voor de daling. Zo wordt er minder contant afgerekend, controleren winkeliers regelmatig bankbiljetten op echtheid en is er bij politie en justitie veel aandacht voor valsemunterij. Eurobiljetten met een hogere coupure (200 en 500 euro) komen in Nederland nog nauwelijks voor. Het 500 eurobiljet werd in 2019 uit de roulatie gehaald en kan alleen nog bij de centrale bank worden ingewisseld. Grote coupures (vanaf 100 euro) komen niet uit de geldautomaat en worden doorgaans ook niet geaccepteerd in winkels en bij de benzinepomp.

Het aantal vervalsingen daalt gestaag. In 2015 waren het nog 66.500 biljetten en in 2020 en 2021 rond de 26.000.

In 2022 was er even een 'opleving' naar 38.200 valse eurobiljetten, vooral als gevolg van een paar oplichtingszaken waarbij valse biljetten opdoken van zeer lage kwaliteit.

Wereldwijd zijn in 2023 467.000 valse eurobiljetten aangetroffen, op een totaal van ongeveer 30 miljard echte eurobiljetten. De echte hebben geavanceerde echtheidskenmerken als watermerk en hologram, die eenvoudig te detecteren zijn door biljetten te bekijken, te kantelen en eraan te voelen.

Wie vals geld in handen gedrukt krijgt en dat niet in de gaten heeft, heeft pech. Vals geld is waardeloos papier en kan niet worden omgewisseld bij een bank.