Een op de drie huizen centrum Monnickendam gekocht door Amsterdammers

In Monnickendam vonden ze een huis met drie keer het woonoppervlak van hun woning in de Jordaan. Een grootschalige verbouwing van het rijksmonument is inmiddels in gang gezet. "We gaan zorgvuldig met het huis om. Historische details willen we in volle glorie herstellen."

Een van de zogeheten 'buitenpoorters', zoals de mensen die niet in Monnickendam geboren zijn door de inwoners worden genoemd, is Frans Beishuizen. Hij woonde tot 2017 met zijn gezin naar volle tevredenheid in de Amsterdamse Jordaan.

Tussen 1999 en 2022 is 25,8 procent van de gehele woningvoorraad van Monnickendam door Amsterdammers gekocht, blijkt uit cijfers van data-analysebedrijf Matrixian. In de historische binnenstad ligt dat aandeel volgens NH nog hoger: 33,5 procent.

Een op de drie huizen in de oude binnenstad van Monnickendam is in de afgelopen 25 jaar door Amsterdammers gekocht, blijkt uit onderzoek van de regionale omroep NH . En dat leidt tot vreugde bij diverse geboren en getogen Monnickendammers, die blij zijn dat de nieuwkomers de woningen in de binnenstad opknappen.

Verschillende geboren en getogen Monnickendammers zijn blij met de nieuwe aanwas. Want de buitenpoorters zijn volgens NH vaak relatief vermogend en knappen de vaak vervallen panden in de monumentale binnenstad volledig op. "Als je ziet hoe mooi het is geworden, ben ik trots dat ik Monnickendammer ben", zegt een van hen.

Gepensioneerd aannemer Klaas Roos kan dit beamen. Hij heeft in de afgelopen jaren een groot deel van de binnenstad onder handen genomen.

"Begin 1900 zag het er in de binnenstad echt erbarmelijk uit. Het was armoe troef", zegt hij. "Ik heb met mijn aannemersbedrijf tientallen huizen in de binnenstad van Monnickendam gerenoveerd. Ik denk dat 85 procent van de woningen van buitenpoorters was."

Roos zegt er geen moeite mee te hebben dat een deel van de woningen in de binnenstad naar Amsterdammers gaat. "Ik heb liever dat een pand wordt opgeknapt dan dat het verpaupert."

Uitbreidingen en nieuwkomers

De eerste buitenpoorters verhuisden in de jaren 50 al naar de stad ten noorden van Amsterdam. Dat gebeurde omdat het vissersplaatsje na de Tweede Wereldoorlog werd uitgebreid. "Vanaf 1955 werd de Oranjewijk gebouwd, zo'n 400 woningen in acht jaar tijd. In de sociale huurwoningen kwamen vooral Monnickendammers te wonen", legt voormalig wethouder Simon Verbeek uit.

Rond de tijd dat de eerste paal in de Oranjewijk de grond in ging, werd in de oude binnenstad een monumentaal huis aan de Kerkstraat opgekocht door een Amsterdammer. Hij gebruikte zijn vermogen om de woning op te knappen, en was daarmee de eerste van velen.

Ook woningen in de naoorlogse wijken, zoals Markgouw en Poelwijk, bleken in trek bij Amsterdammers. "Veel bedrijven in Amsterdam-Noord, zoals de NDSM en baggermachinefabrikant Verschuren, lieten daar woningen bouwen", zegt Verbeek.

Integratie

Talloze Amsterdammers hebben daarna volgens oud-aannemer Klaas Roos de 'sprong' naar Monnickendam gemaakt. "Vooral sinds de aanleg van de IJ-tunnel. Toen zeiden de makelaars hier al: Monnickendam en Broek in Waterland worden het Gooi van het noorden. Nou, dat is wel bewaarheid gebleken."

De integratie van de nieuwkomers is vanaf het begin soepel gegaan, zegt Simon Verbeek. "In de Emmastraat, in de Oranjewijk, was bijna de hele straat Amsterdams. Zij waren verantwoordelijk voor de oprichting van de handbalvereniging."

Ook Frans Beishuizen draait volop mee in zijn nieuwe stad. "Onze kinderen zitten hier op sportverenigingen en zwemles." Hij voegt er lachend aan toe: "Voor Amsterdammers is het soms moeilijk te geloven, maar dat kan hier allemaal heel goed."