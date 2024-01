Kinderporno telefoon Donny M. niet onderzocht door menselijke fout

De Limburgse politie heeft in 2021 kinderporno gevonden op de telefoon van Donny M., maar heeft daar naar geen nader onderzoek naar gedaan. Dat kwam door een menselijke fout, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. M. wordt ervan verdacht dat hij anderhalf jaar later de 9-jarige Gino misbruikte en om het leven bracht.

De telefoon van Donny M. werd in 2021 in beslag genomen omdat hij bij een vuurwerkincident betrokken zou zijn. Het basisteam van de politie Limburg ontdekte toen de kinderporno. De telefoon werd toen overgedragen aan het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme (TBKK).

Tot dan toe verliep alles volgens de regels. Maar het basisteam vergat daarna om deze zaak apart in het computersysteem te registreren. Het team dat kinderporno bestrijdt kreeg daardoor de zaak niet in de eigen lijst met taken te zien, de zogeheten digitale werkvoorraad. Er gebeurde daardoor niets met de telefoon.

Drukke tijd

De telefoon zelf lag nog wel bij het TBKK, maar ook dat is geen signaal geweest om alsnog met de zaak te beginnen. Die telefoon is "aan hun aandacht ontsnapt", schrijft de inspectie. "De politie Limburg wijt dit aan de drukke tijd waarin de telefoon binnenkwam. Het team bestaat uit zeven mensen die veel opsporingszaken behandelen. Vanwege de coronamaatregelen moesten deze specialisten ook de straat op om te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok."

Inmiddels is het werkproces bij de politie aangepast na deze fout. Nu kan een telefoon niet meer overgedragen worden aan een ander team zonder dat er een zaak hierover wordt aangemaakt in het computersysteem, zegt de politie. De inspectie benadrukt dat het belangrijk is dat dit systeem in het hele land waterdicht wordt gemaakt.