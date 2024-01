Chinese vastgoedgigant Evergrande moet bezittingen verkopen van rechter

De Chinese vastgoedgigant Evergrande moet verplicht al zijn bezittingen verkopen om zijn schuldeisers te betalen. Dat heeft een rechter in Hongkong bepaald. De liquidatie kan een flinke klap uitdelen aan de al rammelende Chinese economie.

Evergrande is de op een na grootste projectontwikkelaar in China. Het bedrijf is zo groot geworden door maar te blijven lenen. Niet alleen bij banken, maar ook bij bouwbedrijven heeft de ontwikkelaar nog veel onbetaalde rekeningen openstaan.

"Deze zaak duurt anderhalf jaar en het bedrijf heeft het niet voor elkaar gekregen om met een voorstel te komen. Genoeg is genoeg", besloot de rechter.

300 miljard schuld

Evergrande heeft meer dan 300 miljard euro aan schulden. Eerdere pogingen om het bedrijf te herstructureren liepen op niets uit. Buitenlandse beleggers waren daarom naar de rechter gestapt. Ze hopen door de uitspraak een deel van hun beleggingen terug te krijgen.

Maar de meeste bezittingen van Evergrande zijn op het Chinese vasteland en het is maar de vraag of de Chinese overheid luistert naar de Hongkongse rechter. Hongkong maakt deel uit van China, maar heeft een aparte status en een ander rechtssysteem. Hoewel Hongkong en China een aantal overeenkomsten hebben gesloten om elkaars rechterlijke uitspraken op dit gebied in bepaalde delen van het land over te nemen, gebeurt dit lang niet altijd.