Nederlanders sparen weer zoals voorheen

Nederlandse consumenten beginnen wat minder geld opzij te zetten. Vorig jaar brachten zij 14,9 miljard euro extra spaargeld naar de bank. Hiermee sparen Nederlanders weer net zo veel als in de jaren voor de coronacrisis, constateert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Tussen 2020 en 2022 zetten consumenten jaarlijks met gemiddeld 37,8 miljard euro elk jaar juist 2,5 keer meer opzij. Dat was in een tijd waarin de economie ondanks de coronacrisis bleef doordraaien, maar veel mensen bijvoorbeeld hun vakantiegeld door de lockdowns niet konden uitgeven. Tegelijk was de spaarrente door de negatieve rente bij de Europese Centrale Bank (ECB) nagenoeg nul.

Inmiddels zit de economie juist in een lichte recessie, waarbij het leven door de hoge inflatie flink duurder is geworden. Ondertussen verdrievoudigde de spaarrente vorig jaar door de opgelopen ECB-rente. DNB berekende dat vorig jaar ruim 1,7 miljard euro aan rente werd bijgeschreven op spaarrekeningen. In 2022 was dit met 0,5 miljard euro beduidend minder.

Minder op betaalrekening

Door de stijgende spaarrente verhuizen consumenten hun geld ook weer van de betaal- naar een spaarrekening. Op betaalrekeningen nam het saldo vorig jaar met 14,1 miljard euro af. In de coronajaren groeide dit nog fors. Op spaarrekeningen nam het bedrag met 27,2 miljard euro flink toe.

Eerder meldde DNB al dat Nederlanders steeds vaker hun geld op buitenlandse spaarrekeningen zetten om daar meer rente te krijgen. Eind september stond al 10,5 miljard euro elders in de Europese Unie geparkeerd. Hoewel er geen nieuw cijfer wordt genoemd, stelt DNB dat sparen in het buitenland "populairder is geworden". Op de hele som aan spaargeld gaat het volgens DNB wel om "relatief geringe bedragen", zo'n twee procent van het totale spaargeld.