Iran executeert vier mannen wegens 'aanslagplannen voor Mossad'

In Iran zijn vier mannen terechtgesteld omdat ze een aanslag zouden hebben voorbereid in opdracht van de Israëlische geheime dienst Mossad. Volgens Iraanse staatsmedia gaat het om vier Iraniërs van Koerdische afkomst.

De vier werden ervan beschuldigd dat ze in de zomer van 2022 vanuit de Iraakse regio Koerdistan illegaal Iraans grondgebied hadden betreden om een bomaanslag te plegen namens de Mossad. Het doelwit zou een fabriek van het Iraanse ministerie van Defensie in de stad Isfahan zijn geweest.

Een rechtbank veroordeelde het viertal in september tot de doodstraf. Volgens staatsmedia werden ze vanochtend geëxecuteerd, kort nadat hun vonnis was bevestigd door het hooggerechtshof.

De Noors-Koerdische mensenrechtenorganisatie Hengaw spreekt schande van het proces. Volgens Hengaw hadden de vier onder dwang een bekentenis afgelegd. Ook zouden aan hen grondrechten zijn ontzegd, zoals juridische bijstand en communicatie met hun familie.

Honderden executies per jaar

Iran voltrekt de doodstraf met grote regelmaat. Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens Hengaw werden vorig jaar in Iran 829 veroordeelden terechtgesteld. Alleen van China is bekend dat het daar vaker gebeurt.

Vorige maand executeerde Iran ook al een aantal mensen die in opdracht van de Mossad zouden hebben gewerkt. Iran en Israël zijn al jaren aartsvijanden. Het conflict is de laatste tijd echter verscherpt door de oorlog tussen Israël en Hamas. Die Palestijnse terreurorganisatie wordt gesteund door het regime in Teheran.