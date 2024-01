Staatssecretaris voor Digitalisering stopt met X vanwege koers

Staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering stopt met X, voorheen bekend als Twitter. Dat heeft ze laten weten in een laatste bericht op het sociale medium.

"Voor mij is het nu klaar", zegt ze in een toelichting tegen NU.nl. "Ik gooi de app van mijn telefoon af." De reden om te stoppen is de koers van X onder eigenaar Elon Musk.

Uitnodigingen afgeslagen

Van Huffelen maakt zich al langer zorgen over de rol die sociale media spelen in de democratie, bijvoorbeeld waar het gaat om desinformatie. Tot haar ergernis heeft X uitnodigingen om hierover met het kabinet in gesprek te gaan afgeslagen.

"Sinds de overname van Twitter door Musk heerst steeds meer het idee dat het een platform is waar alles moet kunnen", zegt ze tegen de nieuwswebsite. "Als je als platform echt niet aan onze regels wil voldoen, dan is het voor mij tijd om afscheid te nemen."

Geen kabinetsbeleid

Van Huffelen zegt dat het om een persoonlijke keuze gaat en dat het dus geen kabinetsbeleid is. De staatssecretaris heeft haar besluit afgelopen vrijdag wel meegedeeld in de ministerraad.

Voorlopig blijft het account van Van Huffelen nog bestaan, zodat berichten van de staatssecretaris nog kunnen worden teruggelezen. Maar nieuwe berichten plaatst ze alleen nog op sociale media LinkedIn en Mastodon.