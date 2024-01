Stolz imponeert in Salt Lake: 'Hij is veel beter dan Nederlandse schaatsers'

Vier overwinningen, twee Amerikaanse records en een wereldrecord. Er zal niemand zijn die Jordan Stolz niet de man van het schaatsweekend vindt. De negentienjarige Amerikaan gaf in eigen huis vast een voorproefje voor de WK afstanden. Waar hij vorig seizoen in Thialf nog verraste met wereldtitels op de 500, 1.000 én 1.500 meter, zou het over drie weken in Calgary een verrassing zijn als één van de titels naar een ander gaat. Hoogtepunt van het afgelopen weekend was uiteraard het wereldrecord op de 1.000 meter. "De tijd leek vooraf onmogelijk. Ik had nooit verwacht dat 1.05,37 mogelijk was", kijkt Stolz terug op zijn race in de NOS Schaatspodcast. Jake Paul-fans Het publiek stond in groten getale op de banken. Maar of de kijkcijfers torenhoog zullen zijn, recht tegenover twee belangrijke NFL-wedstrijden, is zeer de vraag. Stolz: "Het is ook maar de wereldbeker. Als ik presteer op de Olympische Spelen, dan zal dat pas echt indruk maken hier." De sfeer in de Utah Olympic Oval was dit weekend beter dan ooit. Het trok op de weekenddagen bijna drieduizend bezoekers naar het stadion, bijna uitverkocht. "Het publiek was top dit weekend. Ik kreeg heel veel steun", zegt Stolz, die een recordaantal handtekeningen uitdeelde en tal van selfies moest nemen met het enthousiaste publiek.

Oud-kampioen Shani Davis trekt het motief van de komst van al dat publiek wel in twijfel. "Ik denk dat vijftig procent voor Jordan Stolz kwam, maar ook zeker vijftig procent voor Jake Paul." Paul vloog zaterdag even in met zijn vliegtuig om vriendin Jutta Leerdam aan te moedigen. Al zou Stolz het volgens Davis verdienen dat ze puur en alleen voor hem zouden komen. De tweevoudig olympisch kampioen op de 1.000 meter stond langs de boarding met een grote grijns te applaudisseren voor zijn landgenoot. "Het is mooi dat iemand die zo jong is al laat zien wat hij kan. Ik heb zelfs het gevoel dat we het allerbeste nog niet hebben gezien", zegt Davis met een grote glimlach. Na de 1.500 meter van Stolz treffen de twee elkaar in de catacomben van de ijsbaan en geeft Davis in klare taal aan wat er toch nog beter kan. "Hij vraagt mij wat ik ervan vind. In zijn ogen ben ik nog iemand die ertoe doet. Dus als hij daar waarde aan hecht en hem dat kan helpen doe ik dat graag."

Die tunnel onder de ijsbaan is ook de plek waar Stolz regelmatig discussie met coach Jillert Anema voert. Sinds dit seizoen staat hij een contract bij de ploeg van de Fries. Ook Anema is aangeschoven en heeft weinig woorden nodig om zijn bewondering voor Stolz te beschrijven. "We zijn geïmponeerd door hem en de rust en vastberadenheid waarmee hij zijn werk doet." Anema op de vraag wat hem anders maakt dan de Nederlandse schaatsers: "Hij is beter. Veel beter. Hij snapt het schaatsen." Dat vraagt om verduidelijking. "Dat is op een manier je bewegen over het ijs dat je niet moe wordt."

Jordan Stolz met zijn coach Jillert Anema - Foto: AFP