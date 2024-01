Japanse maanlander doet het weer na problemen met stroomvoorziening

De Japanse maanlander SLIM is weer operationeel nadat die dagenlang stillag door een probleem met de stroomvoorziening. Dat schrijft ruimtevaartorganisatie JAXA op X. Bij het bericht staat een foto van de eerste waarneming van SLIM: een rots die de naam Toy Poodle heeft gekregen.

Japan slaagde er als vijfde land in om een ruimtevaartuig naar de maan te brengen. Maar na de succesvolle landing werd de lander, die zo groot is als een personenauto, geparkeerd omdat de zonnepanelen niet goed werkten. Die konden geen stroom opwekken omdat de zonnecellen van de zon af waren gericht.

De vraag was hoelang communicatie met de aarde mogelijk was. De lander draaide op batterijen die vermoedelijk na een paar uur leeg waren. Daarom schakelde JAXA de maanlander uit, totdat de hoek van het zonlicht was veranderd. De ruimtevaartorganisatie zou een week later bekendmaken of SLIM zijn missie kon hervatten. Dat is nu dus gebeurd.

Maangesteente

SLIM gaat maangesteente onderzoeken om zo meer te leren over de oorsprong van de maan. Japan wil een grotere rol gaan spelen in de ruimte. Het werkt daarbij samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Het is de bedoeling dat in de komende jaren een Japanse astronaut voet op de maan zet als lid van het Artemis-project van NASA. Dat heeft als doel om meer mensen naar de maan te brengen.

De maanlander vloog in september met deze raket mee: