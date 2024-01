Drukke ochtendspits op A28 bij Amersfoort door gat in de weg

Op de A28 bij Amersfoort heeft het verkeer de hele ochtend vastgestaan vanwege een gat in de weg. Omdat het wegdek gerepareerd moet worden is de linkerrijstrook al de hele ochtend dicht. Dat leidde tijdens tot ochtendspits tot kilometers file en vertragingen van meer dan een uur. Inmiddels neemt de vertraging af.

Het gat zit in de weg bij knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat voert er op dit moment herstelwerkzaamheden uit. Zolang de werkzaamheden nog gaande zijn, blijft de rijstrook afgesloten. Tot die tijd is er een omleidingsroute ingesteld vanaf Zwolle: verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

Het wegdek op de A28 bij Amersfoort is al langer niet in goede staat. "Een definitieve aanpak stond over enkele weken op de planning. Afgelopen weekend hebben we geprobeerd om met een tijdelijke reparatie de rijstrook open te kunnen houden, helaas is gister gebleken dat dit toch niet een oplossing was", laat Rijkswaterstaat aan RTV Utrecht weten.

Een deel van het slechte wegdek: