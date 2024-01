Ook boerenprotesten door heel België: forse vertraging rond Brussel

Betogende boeren trekken ook deze ochtend door België, waardoor een drukke ochtendspits is ontstaan. Vooral op de ring van Brussel staan automobilisten muurvast. Sinds gisterochtend worden verschillende snelwegen en knooppunten geblokkeerd.

De boeren willen de wegen in de loop van de ochtend weer vrijgeven, zegt een woordvoerder van landbouworganisatie Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), maar de komende week staan meer protesten op de agenda.

De protesten begonnen gisteren in alle vroegte, met zo'n 400 tractoren die de weg op gingen. Bij knooppunt Daussoulx, zo'n 65 kilometer onder Brussel, zijn wegen daardoor geblokkeerd. Ook bij Halle, net ten zuiden van de hoofdstad, is de ring afgesloten, meldt omroep VRT nieuws. In Sint-Truiden, dat ten oosten van Brussel ligt, ging een honderdtal boeren de weg op om actie te voeren bij een voetbalstadion.

De boeren voeren de hele week actie vanwege de dalende inkomsten en strenge Europese milieunormen. Daar moet veel geld voor worden uitgetrokken, terwijl de productiekosten alleen maar stijgen en de verkoopprijzen gelijk blijven. Boeren is voor de demonstranten naar eigen zeggen niet meer rendabel. Ook hebben Belgische boeren, net als in Nederland, te maken met een stikstofakkoord dat vorige week door het Vlaams Parlement is goedgekeurd.

"Indien de politici ons echt tegemoetkomen, zullen we misschien sneller de locaties verlaten, maar momenteel is er nog niets beslist", vertelt Guillaume Van Binst, secretaris van de landbouworganisatie FJA tegen het Belgische dagblad Het Nieuwsblad.

Om tafel

De Waalse minister van landbouw Willy Borsus heeft inmiddels laten weten met collega's om tafel te gaan "om te kijken wat we kunnen doen". Volgens België-correspondent Kysia Hekster gebeurt dat morgen al, met drie landbouwministers van Vlaanderen, Wallonië en ook op federaal niveau in België.

"En die hebben ook gezegd dat ze willen overleggen op Europees niveau. Een deel van de klachten gaat over Europees klimaat en natuurbeleid. En er is aangekondigd dat er ook met de andere ministers van landbouw gepraat gaat worden, omdat er overal in de Europese Unie protesten zijn", aldus Hekster.

Met die eerste poging is de FJA tevreden, maar de acties blijven om de boodschap kracht bij te zetten. Lotte Arkens van de Groene Kring Limburg, een jongerenorganisatie voor de landbouwsector, beaamt dat. "Voor ons is de maat vol", zegt ze tegen VRT Nieuws. "Het zijn regeltjes op regeltjes, die onhoudbaar worden en waarvan we niet meer weten welke nog van toepassing zijn en welke niet."