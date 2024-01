Philips stopt voorlopig met verkoop slaapapneumachines in de VS

Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Daarbij zet het bedrijf 363 miljoen euro opzij voor onder meer het afschrijven in de VS van de machines die mensen met ademhalingsproblemen 's nachts ondersteunen. Dat maakte Philips vanmorgen bekend bij de cijfers over het laatste kwartaal van 2023.

De verkoopstop is het voorlopige klapstuk van aanhoudende problemen met de apneu-apparaten. Sinds 2021 riep Philips massaal zogenoemde DreamStation-machines terug nadat was gebleken dat isolatieschuim los kon komen. In november werd bekend dat de DreamStation 2 brand, rook en brandplekken konden veroorzaken.

Om alle problemen nu definitief op te lossen, is Philips nu tot een akkoord gekomen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hierin is afgesproken dat het bedrijf Amerikaanse klanten met een apneu-apparaat blijft helpen met reparaties en voorzien van onderdelen en accessoires.

Pas als de toezichthouder heeft vastgesteld dat er geen enkele problemen meer zijn, mogen de machines weer worden verkocht. Philips schrijft in de nieuwe kwartaalcijfers dat het de 363 miljoen euro die is apart gezet om de machines, voorraden en contracten met leveranciers af te schrijven, vermoedelijk volledig zal opmaken.

Dit komt bovenop de honderden miljoenen euro's die de problemen met de apneu-apparaten Philips al hebben gekost. Daarnaast dreigen nog schadeclaims van benadeelde patiënten.

Buiten de VS worden de DreamStation-apparaten wel verkocht, benadrukt Philips.