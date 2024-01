Badloe klaar voor strijd om olympisch ticket, Van Opzeeland voelt geen druk

Bij de WK iQfoil op Lanzarote staat er voor de Nederlandse surfers deze week niet alleen een wereldtitel op het spel, het gaat vooral om de strijd om een olympisch ticket. Kiran Badloe moet na een teleurstellend verlopen WK in Scheveningen afgelopen augustus in de achtervolging op regerend wereldkampioen Luuc van Opzeeland. De 29-jarige Badloe, olympisch kampioen RS:X, moest de WK in eigen land een half jaar geleden vroegtijdig verlaten, nadat zijn foil was gebroken. Daardoor haalde hij bij het eerste toernooi dat meetelde voor olympische kwalificatie geen punten, terwijl concurrent Van Opzeeland de wereldtitel veroverde. "Ik ga deze WK in als een alles-of-niets-moment", aldus Badloe. "Voor mij is het nu een kwestie van zoveel mogelijk punten halen, zo hoog mogelijk eindigen om de race nog door te trekken naar de World Cup in Palma."

Wie mag naar de Spelen? Er is maar één olympisch ticket beschikbaar voor de foilers. Er zijn drie kwalificatiemomenten, die worden even zwaar gewogen. De foiler met de meeste punten na deze drie kwalificatiemomenten mag voor Nederland naar de Spelen. Het WK in Scheveningen was het eerste van drie kwalificatiemomenten op weg naar Parijs. Het WK dat deze week op Lanzarote wordt gehouden is het tweede en de wereldbeker voor de kust van Mallorca in april volgend jaar geldt als derde en laatste gelegenheid.

Badloe voelt zich goed. Tijdens de aanloop naar de vorige WK was hij voortdurend geblesseerd, maar deze keer heeft hij een betere voorbereiding achter de rug. En dat is "voor het eerst in lange tijd", volgens Badloe. "Ik heb alles op alles gezet om hier nu te staan. Ik voel me fit, gezond en sterk en ben klaar voor de strijd. Dat geeft me vertrouwen en maakt me ook wel gretig."

Luuc van Opzeeland en Kiran Badloe strijden komende week op het WK in Lanzarote om een ticket voor de Olympische Spelen. Van Opzeeland heeft op dit moment de beste papieren. - NOS

Maar ook zijn concurrent Van Opzeeland voelt zich sterk. "Fysiek ben ik fitter dan ooit. Ik heb een betere conditie gekregen, mijn inhoud is veel groter geworden. Maar ook vaartechnisch heb ik stappen gemaakt. Ik ben wel iets behendiger geworden." Slalomraces De strijd om de WK-medailles wordt beslist met slalomraces, een format dat nog niet lang bestaat. En met die slalomraces had zowel Badloe als Van Opzeeland in het begin wat moeite. Badloe: "Het is een wat kortere race, het duurt slechts drie minuten. Dat geeft heel weinig mogelijkheden om mensen in te halen. De start is daarom des te meer van belang", legt hij uit. "We komen haaks op de startlijn aanvaren en moeten precies op het toetersignaal onze denkbeeldige startlijn passeren op onze maximale snelheid. Dat is gewoon heel erg puzzelen."

Luuc van Opzeeland na het winnen van het WK in Scheveningen - Foto: ANP