Morata opent bal voor Juventus (0-1), De Jong en De Jong starten

In de categorie 'ander nieuws': Petr Cech is al anderhalf jaar met pensioen, maar is door Chelsea ingeschreven voor de Premier League. Dat blijkt uit de lijst van speelgerechtigde spelers die de Londense club openbaar maakte.

De 38-jarige Cech, nu technisch adviseur van Chelsea, is ingeschreven als 'noodkeeper', of 'emergency goalkeeper cover', zoals op de Chelsea-site te lezen is. Dat in verband met de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt. Hij mag niet uitkomen in de Champions League.