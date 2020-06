'Nederlands praten bij GP van Oostenrijk, dat kan dit jaar helaas niet'

"De eerste versie van het plan was bescheiden. Bierviltjeswerk. De opdracht luidde: probeer vijfhonderd Nederlanders naar Oostenrijk te krijgen. Ik zag daar wel brood in, zo ontstond het plan voor een eigen Oranjetribune."

De invasie van de regio Stiermarken, het groene hart waar het circuit ligt, werd voor het eerst zichtbaar in de zomer van 2016. Geestelijk vader is ondernemer Jeroen Huis in 't Veld. "Eind 2015 had Verstappen net zijn eerste Formule 1-jaar achter de rug. Max' populariteit steeg explosief."

Over ruim een maand, op 5 en 12 juli, begint het Formule 1-seizoen van 2020 met twee races in Spielberg. Maar de tribunes zullen door de coronacrisis leeg zijn.

Het was jarenlang alsof Max Verstappen een thuisrace reed in de achtertuin van zijn werkgever Red Bull. Het leeuwendeel van het publiek bij de Grand Prix van Oostenrijk bekeek de race in het oranje.

"We merkten online dat steeds meer mensen alles over Max en de andere coureurs wilden weten. Daarmee steeg ook de vraag naar tickets. Vooral Europese GP's waren populair. Die vijfhonderd Verstappenfans hadden we zo: binnen 24 uur waren alle Spielbergpakketten uitverkocht. En daarna hebben we de truc nog een keer herhaald."

Huis in 't Veld kon bouwen op zijn autosportnetwerk. "Dat ze bij mij aanklopten is geen toeval. Ik liep al een jaar of twintig mee in de Formule 1-wereld en kende de Verstappens goed." Hij maakte handig gebruik van zijn twee petten.

Uiteindelijk togen in 2016 niet vijfhonderd, maar duizend Nederlanders naar de Verstappentribune in Oostenrijk. "Het was een pretpakket", zegt Huis in 't Veld. "Een zitplaats op een gave plek waar je het halve circuit overzag, een oranje shirt, een gesigneerde fotokaart en - onvermijdelijk natuurlijk - een tray 'energydrink' van de hoofdsponsor." Een oranje invasie was het nog niet. Dat kwam later.

Uitdagingen waren er aanvankelijk ook legio, merkte de ondernemer al snel. "In Spielberg is amper luxe accommodatie, maar er bleek gelukkig een alternatief. Boeren in Stiermarken hebben enorme weilanden en daar wisten ze wel raad mee. Tenten en caravans waren voor een vrij laag bedrag welkom. Pal naast het circuit."