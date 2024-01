Wekdienst 29/1: Eerste leerlingen maken doorstroomtoets • Haagse tijdcapsule open

Goedemorgen! Vandaag beginnen de eerste leerlingen van groep 8 aan de nieuwe doorstroomtoets en in de academische ziekenhuizen van Amsterdam en Rotterdam worden vondelingenkamers geopend, voor moeders die niet meer voor hun kind kunnen zorgen.

Eerst het weer: De ochtend begint fris, maar omdat de zon regelmatig schijnt, loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag is het in een groot deel van het land 10 of 11 graden, en in het zuidoosten plaatselijk 13 graden. Later vandaag neemt de bewolking vanaf zee toe. De komende dagen heeft bewolking vaak de overhand, met een enkele keer regen. Het blijft zacht.