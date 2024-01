Kamers voor vondelingen openen in twee grote ziekenhuizen: 'Het is echt nodig'

Stichting Beschermde Wieg zet zich in om door heel het land vondelingenkamers in te richten. Op elf plekken is dat gelukt. Vandaag komen daar de kamers in het Amsterdam UMC en het Erasmus MC bij. Vier andere ziekenhuizen hebben ook toegezegd zo'n kamer te willen.

Een laatste redmiddel. Dat is het streven van de vondelingenkamers die vandaag openen in de academische ziekenhuizen van Amsterdam en Rotterdam. Moeders kunnen daar naartoe als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Verpleegkundigen bieden hulp, maar in het uiterste geval kan de moeder ook anoniem haar baby afstaan.

Anonieme kamer

Als een moeder een vondelingenkamer binnenstapt, sluit automatisch de deur. Er gaat een signaal naar een verpleegkundige dat de kamer wordt gebruikt. De moeder kan anoniem haar baby in een wieg leggen en weglopen, maar ook contact opnemen met het personeel via een intercom. Zo'n twee keer per jaar wordt er gebruikgemaakt van deze kamers. In de afgelopen jaren is het altijd gelukt moeder en kind op den duur weer bij elkaar te brengen.

"Het is geweldig dat er in zulke grote ziekenhuizen een plek is waar radeloze moeders hulp kunnen krijgen", zegt Barbara Muller, oprichter van Beschermde Wieg. "In Rotterdam zijn er al kamers, maar niet in het academische ziekenhuis. In Amsterdam is dit de eerste. De afgelopen jaren is treurig duidelijk geworden dat het echt nodig is."

Drie jaar geleden werd een levende baby in een afvalcontainer in Amsterdam gevonden. Vijf jaar eerder werd in dezelfde stad bij een plas een dode baby gevonden. Nabij Rotterdam lag vorig jaar een dode baby in een rivier en een paar maanden daarvoor stuitten schoonmakers op een bakje met een menselijke foetus in de haven.