Verbod op wegwerpvapes in VK vanwege populariteit onder jongeren

Het Verenigd Koninkrijk gaat wegwerpvapes verbieden. De regering van premier Sunak hoopt daarmee de stijgende populariteit van vapen onder jongeren tegen te gaan. Het is nog niet bekend wanneer het verbod in werking treedt.

Uit cijfers blijkt dat 7,6 procent van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk tussen de 11 en 17 jaar af en toe of regelmatig vapet. In 2020 was dat nog 4,1 procent.

"Zoals elke ouder of docent weet, is de toenemende populariteit van vapen een van de zorgelijkste trends van het moment", schrijft Sunak in een verklaring. "We moeten het probleem aanpakken voordat het nog groter wordt."

Wegwerpvapes reden van toename

Het is in het VK al verboden om e-sigaretten te verkopen aan minderjarigen. Volgens de regering is het nodig om de wegwerpvapes specifiek nog te verbieden, omdat die "een belangrijke factor zijn in de alarmerende toename onder jongeren". De wegwerpvapes worden vaak verkocht in kleinere en kleurrijkere verpakkingen dan de normale variant.

Met de nieuwe regelgeving wordt het aantal smaakjes aan banden gelegd, krijgen e-sigaretten sobere verpakkingen en moeten verkopers ze uit het zicht van kinderen houden. Het verbod zou daarnaast goed zijn voor het milieu: elke week worden zo'n vijf miljoen wegwerpvapes daadwerkelijk weggegooid.

Rookvrije generatie

Het besluit van de conservatieve regering maakt deel uit van de plannen voor een rookvrije generatie. In dat kader werd vorig jaar al een verbod aangekondigd op de verkoop van sigaretten aan mensen die na 1 januari 2009 zijn geboren.

Een verbod op wegwerpvapes werd eerder ook al aangekondigd in Australië, Frankrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Enkel in dat laatste land is het verbod al van kracht.

Sinds vorig jaar is er in Nederland een verbod op de verkoop van vapes met een smaakje. Toenmalig staatssecretaris Blokhuis zei in 2020 dat e-sigaretten voor jongeren geregeld een opstapje waren naar het roken van gewone sigaretten en dat de smaken de drempel om te gaan vapen verlaagden.