Tientallen doden in betwiste Zuid-Sudanese regio Abyei

In de betwiste Afrikaanse regio Abyei, tussen Sudan en Zuid-Sudan, zijn bij een reeks aanslagen tientallen doden gevallen. Regionale bronnen melden aan persbureau AP dat er zeker 52 mensen om het leven zijn gekomen en 64 anderen gewond zijn geraakt. Onder de doden is een Ghanese VN-vredeshandhaver.

Het motief voor de aanvallen was niet meteen duidelijk, maar in het gebied is er regelmatig geweld. Etnische groeperingen zijn met elkaar in conflict vanwege onenigheid over grondgebied. De minister van Informatie van Abyei zegt tegen AP dat de aanvallers gewapende jongeren waren.

Volgens de lokale VN-missie UNISFA vonden er gevechten plaats in Nyinkuac, Majbong en Khadian. Burgers werden geëvacueerd naar VN-centra. Een van die bases, in Agok, werd aangevallen door een gewapende groepering, meldt UNISFA in een verklaring. VN-blauwhelmen slaagden erin om de aanval af te slaan, maar daarbij is een Ghanese vredeshandhaver omgekomen.

Conflict over olierijke regio

Sudan en Zuid-Sudan hebben al jaren onenigheid over Abyei. Beide landen claimen de olierijke regio als grondgebied, maar het gebied staat momenteel onder controle van Zuid-Soedan. Sinds dat land in maart troepen naar het gebied stuurde, is het etnisch geweld in de regio toegenomen.