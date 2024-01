Ook dit jaar gaan de gemeentebelastingen weer omhoog

Gemeenten hebben begroot dat ze dit jaar 5,5 miljard met de onroerendezaakbelasting (ozb) ophalen, dat is veel op het totaal van ruim 13 miljard. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan uitgeven.

Vooral de WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van die belasting en de WOZ-waarde is door de gestegen huizenprijzen fors toegenomen. Er zit altijd wat vertraging in het berekenen van de WOZ-waarde, dus de huizenprijsschommelingen (met ook dalingen) van afgelopen jaar zitten nog niet in de berekeningen van dit jaar.

Daarom neemt de ozb dit jaar gemiddeld met 7,5 procent toe. De WOZ-waarde voor een woning bedroeg op 1 januari 368.000 euro, dat is 16,1 procent meer dan een jaar eerder. Vooral Rotterdammers gaan dat dit jaar merken: daar stijgt de ozb met ruim 13 procent. In Amsterdam ligt dat met 5 procent lager.

Niet zelf bepalen

Ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn belangrijke inkomsten voor gemeenten. Beide belastingen nemen ook dit jaar weer toe, maar er is een belangrijk verschil met de ozb. Gemeenten mogen namelijk niet zelf vrij bepalen waar ze het geld aan uitgeven: het moet echt naar afvalvervoer en -verwerking (afvalstoffenheffing) en de afvoer van afval- en regenwater (rioolheffing) gaan. Ook mogen de inkomsten niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten.

En autobezitters zullen het al gemerkt hebben: ook de parkeerkosten nemen toe. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan de prijzen omhoog.