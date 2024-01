Wereldrecordpoging Roest mislukt, wel jaren oud Nederlands record uit de boeken

Patrick Roest heeft op de 5.000 meter het Nederlands record van Sven Kramer uit 2007 gebroken. Hij ging in Salt Lake City weg op het schema van het wereldrecord, kon dat niet vasthouden, maar klokte vervolgens wel 6.02,98: ruim sneller dan de 6.03,32 van Kramer. "Uiteindelijk droom je natuurlijk altijd van een wereldrecord, maar met een Nederlands record kan ik heel tevreden zijn", aldus Roest, die twaalf jaar oud was toen Kramer zijn recordrace reed. Volgens Roest was het ijs zondag niet zo goed als hij had gehoopt, maar heeft hij wel kunnen laten zien dat hij "beter dan ooit" is. "Ik hoop hier nog eens terug te komen als het ijs sneller is en ik nóg beter ben."

De reactie van Patrick Roest na zijn Nederlands record op de 5.000 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City. - NOS

Roest, die dit seizoen nog ongeslagen is in de wereldbeker op de 5.000 meter, ging op het ijs van Salt Lake City razendsnel van start, maar nam vervolgens wat gas terug. Hij liet daarmee het schema van het wereldrecord, dat met 6.01,56 op naam staat van de Zweed Nils van der Poel, varen. Daardoor kwam ook Davide Ghiotto, zijn tegenstander in de rit, terug. Bekijk hieronder hoe een getergde Kramer in 2007 het Nederlands record reed.

Op 10 november 2007 verliest Sven Kramer het wereldrecord op de 5.000 meter aan Enrico Fabris. Een week later pakt hij het genadeloos terug. - NOS

Roest liet het initiatief vervolgens aan de Italiaan, maar zette twee ronden voor het einde toch weer even de turbo aan. Hij dook na een aantal 29'ers weer de 28'ers in en stoof Ghiotto voorbij. Het leverde hem het Nederlands record én de zege op in Salt Lake City. Ghiotto pakte het zilver. Ook Bloemen doet recordpoging Net als Roest had ook Ted-Jan Bloemen, die ooit het wereldrecord op de 5.000 meter in handen had, snode plannen bij de voorlaatste wereldbeker van het seizoen. Bij de 1.400 meter-doorkomst zat de Nederlandse Canadees zelfs twee seconden onder het huidige wereldrecord. De 37-jarige Bloemen ging echter in het tweede deel van de race kapot en leverde snel in op het recordschema. Hij klokt uiteindelijk 6.06,88, de derde tijd van de dag. Net geen diskwalificatie Nederland De gemengde aflossing stond voor de tweede keer op het programma dit wereldbekerseizoen. Dit keer verschenen voor Nederland Wesly Dijs en Helga Drost op het ijs.

Bekijk hier de samenvatting van de gemengde aflossing bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. - NOS