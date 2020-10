Mini-replica van parlement moet verhuisangst Tweede Kamer wegnemen

Staatssecretaris Knops in de nieuwe plenaire zaal van de Tweede Kamer - ANP

Voor de Tweede Kamerleden zijn in hun nieuwe onderkomen naast het Haagse Centraal Station, BZ67 genoemd, kosten noch moeite gespaard om zo weinig mogelijk heimwee te krijgen naar hun huidige werkplek op het Binnenhof. De nieuwe plenaire zaal van het parlement met de halve cirkelopstelling en de nog te verhuizen blauwe stoelen is een kopie van de huidige vergaderzaal. De andere zeven vergaderzalen in BZ67 hebben hun oude naam gehouden, in de hal staat eveneens een metershoge hoge roltrap en voor de pers is ook een vergelijkbare plek gemaakt, ook in essenhout. Leeg Na de zomer van 2021 moet het Binnenhof-complex helemaal leeg zijn voor een ingrijpende renovatie van 5,5 jaar. Daarom moeten komende zomer niet alleen de Tweede en Eerste Kamer, maar ook de Raad van State en premier Rutte en zijn ambtenaren zijn vertrokken. Vijf jaar geleden werd definitief besloten dat voor de verbouwing echt iedereen weg moet; het opknappen van het Binnenhof zonder bewoners is goedkoper- zo'n 500 miljoen euro - en gaat sneller. Bekijk hier hoe het nieuwe onderkomen van de Kamerleden eruit komt te zien:

De verhuizing heeft al flinke vertraging opgelopen, eerst door ruzie over de gekozen architect met de volgens de Kamer te ambitieuze plannen en daarna door extra milieueisen. Nu de verhuisdatum nadert, is er vooral in de Tweede Kamer nog steeds weinig enthousiasme om het historische Binnenhof te verlaten voor de aangewezen locatie, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67. Het is een vrij gesloten ogend betonnen gebouw van dertien verdiepingen hoog, waar - geheel in sfeer van de jaren tachtig - het grijze metselwerk ook binnen overal opduikt.

Het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg - ANP

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft alles uit de kast gehaald om de huidige Tweede Kamer te kopiëren, zo blijkt tijdens een rondleiding voor de pers. "We hebben zoveel mogelijk geprobeerd een één op één situatie te creëren," zegt projectleider Linda Nieuwenhuizen. Aan iedereen is gedacht: Kamerleden, de ambtenaren, de pers en het publiek. Op de plek van de oude vijver is een nieuwe publieksingang gebouwd, op een paar honderd meter van het station. Met drie straten om bezoekers te scannen, om lange wachtrijen te voorkomen. Sleutel De tijdelijke huisvesting is zo goed als klaar en verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken had gehoopt volgende maand de sleutel over te dragen aan de Tweede Kamer. Die zou dan aan de slag kunnen met het aanleggen van computerverbindingen en het verder inrichten van het pand. Maar die sleuteloverdracht heeft Kamervoorzitter Arib afgeblazen, omdat het tijdelijk onderkomen niet coronaproof is. Een in de Tweede Kamer gedeelde vrees is dat het parlementaire werk niet ongestoord door kan gaan. "We kunnen niet verhuizen naar een gebouw als we die zekerheid niet hebben", zei de Kamervoorzitter begin oktober.