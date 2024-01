Frankrijk zet 15.000 agenten in vanwege aangekondigde acties boeren

In Frankrijk worden morgen zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege aangekondigde blokkadeacties door boeren in en rond Parijs. Dat heeft minister Darmanin van Binnenlandse Zaken gezegd na spoedberaad.

Hij waarschuwde dat het verkeer rondom de hoofdstad veel last kan hebben van de boerenacties en wil dat de agenten er onder meer voor zorgen dat boeren de befaamde voedselgroothandel van Rungis niet kunnen blokkeren, waar veel verse producten worden verkocht en waar een belangrijk deel van de voedselvoorziening Parijs vandaan komt. Bij Rungis is al een grote politiemacht in touw, evenals bij het vliegveld Roissy.

Er is kans dat alle snelwegen in de richting van Parijs vanaf maandagmiddag geblokkeerd zullen zijn en weggebruikers moeten daarop anticiperen, zegt Darmanin. Het zal konvooien met tractoren niet worden toegestaan Parijs of welke andere grote stad in te trekken.

Verder wil Darmanin voorkomen dat de vliegvelden van Parijs geblokkeerd worden. De autoriteiten zetten helikopters in om groepen trekkers in de gaten te houden.

In Frankrijk wordt al enige tijd gedemonstreerd door boeren. Veel boeren zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen door hoge kosten die ze niet of nauwelijks kunnen doorberekenen in de prijs. Ze zeggen onder meer dat de supermarkten hen onder druk zetten om de prijzen te verlagen. Ook zijn ze boos over het toenemende aantal wetten en regels.

Maatregelen onvoldoende

De twee grootste boerenorganisaties zeggen dat de leden in de omgeving van Parijs alle belangrijke wegen naar de stad willen blokkeren, met als doel de stad "voor onbepaalde tijd te belegeren". Boeren uit de zuidelijke regio Lot-et-Garonne zeggen dat ze met tractoren naar Parijs zullen optrekken om de Marché de Rungis te blokkeren.

Vrijdag kondigde de regering maatregelen aan om de boeren tegemoet te komen, maar de boeren zeggen dat daarmee niet wordt voldaan aan hun eisen. Premier Attal zei vandaag bij een bezoek aan een boerderij dat de boeren in een lastige positie zitten. "Enerzijds willen we kwaliteit, anderzijds willen we alsmaar lagere prijzen", zei hij.

Hij benadrukte dat "we de boeren nodig hebben" en dat er gekeken wordt naar aanvullende maatregelen. Ook laakte hij de "oneerlijke concurrentie" uit andere landen, waar de regels minder streng zijn dan in Frankrijk.