Nuis valt lelijk en verlaat schaatsbaan op brancard, Stolz wint tweede 1.000 meter

De wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City zijn voor Kjeld Nuis op pijnlijke wijze geëindigd. Na de finish van de 1.000 gleed hij zwaar vermoeid onderuit over een blokje, waarna hij hard in de kussens terechtkwam en vooral met zijn nek een klapper maakte. Medische hulp kwam op het ijs, waar Nuis minutenlang bleef liggen. Hij werd met een nekbrace om afgevoerd op een brandcard. Niet veel later werd bekend dat Nuis, die voordat hij ten val kwam de vierde tijd had geklokt, zich duizelig voelde en veel last had van zijn nek. Stolz wint weer De zege was net als twee dagen geleden voor Jordan Stolz, die niet in de buurt kwam van zijn sensationele wereldrecord van vrijdag bij de eerste 1.000 meter. Hij was met 1.06,32 bijna een seconde langzamer. Tim Prins pakte verrassend het zilver. De 20-jarige Nederlander gaf met 1.06,40 slechts 0,08 seconde toe op de regerend wereldkampioen.

Bekijk hier een samenvatting van de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. - NOS

Stolz is het hele weekend al in bloedvorm. De pas 19-jarige Amerikaan reed in zijn thuisland vrijdagavond het wereldrecord op de 1.000 meter aan flarden en won een dag later ook de 1.500 en de 500 meter. Bij zijn tweede 1.000 meter van het weekend was het gat met de concurrentie wat minder groot dan twee dagen geleden. De start van Stolz was al minder snel en ook in de volle rondes kon hij minder imponeren dan twee dagen geleden.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Later vanavond rijdt Stolz ook nog de 5.000 meter. Dat deed hij dit seizoen twee keer eerder. In Obihiro eindigde hij als veertiende, in Tomaszów Mazowiecki reed hij in de B-groep. PR's Prins en De Boo De Nederlandse twintigers Prins en Jenning de Boo stegen in Salt Lake City boven zichzelf uit. Prins vloog in zijn rit tegen de Est Marten Liiv over het ijs en klokte zelfs bijna dezelfde rondetijd als Stolz deed in zijn wereldrecordrace van afgelopen vrijdag. Het bracht Prins een dik persoonlijk record. Met 1.06,40 was hij 0,8 seconden sneller dan ooit.