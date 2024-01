Harde val Nuis heeft geen ernstige gevolgen, Stolz wint tweede 1.000 meter

De wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City zijn voor Kjeld Nuis op pijnlijke wijze geëindigd. Na de finish van de 1.000 gleed hij zwaar vermoeid onderuit over een blokje, waarna hij hard in de kussens terechtkwam en vooral met zijn nek een klapper maakte.

Medische hulp kwam op het ijs, waar Nuis minutenlang bleef liggen. Hij werd met een nekbrace om afgevoerd op een brandcard. Niet veel later werd bekend dat Nuis, die voordat hij ten val kwam de vierde tijd had geklokt, zich duizelig voelde en veel last had van zijn nek.

De KNSB meldde later op de avond dat het "redelijk oké" ging met Nuis. Maandagochtend blijkt dat er bij medische checks in het ziekenhuis niet zorgwekkends is geconstateerd. Het is niets uitgesloten dat hij volgende week in Quebec gewoon weer in actie komt.

Stolz wint weer

De zege was net als twee dagen geleden voor Jordan Stolz, die niet in de buurt kwam van zijn sensationele wereldrecord van vrijdag bij de eerste 1.000 meter. Hij was met 1.06,32 bijna een seconde langzamer.

Tim Prins pakte verrassend het zilver. De 20-jarige Nederlander gaf met 1.06,40 slechts 0,08 seconde toe op de regerend wereldkampioen.

Bekijk hier de samenvatting van de 1.000 meter en de reactie van Tim Prins.