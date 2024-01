Leerdam toont herstel en pakt zilver bij tweede 1.000 meter in Salt Lake City

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de weg omhoog weer gevonden. Na de teleurstelling van de eerste 1.000 meter, waarop ze elfde werd, eindigde ze zondag bij de tweede 1.000 meter op de tweede plaats. De Amerikaanse Kimi Goetz was net wat sneller dan Leerdam en pakte de zege bij het voorlaatste wereldbekerweekend van dit seizoen. De bronzen medaille was voor Femke Kok. Revanche Het was voor Leerdam de ultieme kans om nog in hetzelfde weekend revanche te nemen voor haar eerste 1.000 meter, die vrijdag op een deceptie was uitgelopen. Haar linkerenkel speelde haar behoorlijk parten. In tranen vertelde ze twee dagen geleden er "geen plezier meer" in te hebben. Een reactie na de tweede 1.000 meter van dit weekend bleef uit, omdat Leerdam heeft aangegeven voorlopig geen interviews meer te geven.

Maar de lach was in elk geval terug bij de koningin van de kilometer op de schaatsbaan. Ze was gekoppeld aan landgenote Antoinette Rijpma-De Jong, maar zag haar tegenstandster nauwelijks in de race. Met een tijd van 1.13,17 was ze anderhalve seconde sneller dan vrijdag en maakte ze het de concurrentie behoorlijk lastig. Alleen Goetz wist nog onder die tijd te duiken met 1.13,08. Ook medaille voor Kok Kok verbeterde zich net als Leerdam flink ten opzichte van de eerste omloop twee dagen geleden, toen ze tiende werd in 1.14,41. De 23-jarige sprintster, 500 meter-specialiste, had op de slotdag in Salt Lake City een sterke opening in huis. Op de laatste kruising werd ze wat gehinderd door haar tegenstandster Erin Jackson en ze moest daardoor een slag laten lopen, maar snelde alsnog naar een prima tijd. Haar 1.13,21 was goed voor brons.

"Ik dacht: lekker erlangs op de kruising, maar ze bleef voor me rijden en ik kon er niet omheen. Ik riep nog, maar het was te laat", vertelde Kok na afloop over de laatste kruising. Ondanks het feit dat haar een betere uitslag is onthouden, was Kok niet boos. "Ik kan het haar niet kwalijk nemen, het hoort er soms bij. Ze dacht dat haar coach riep dat ze aan de binnenkant moest blijven, maar hij riep dat ze naar de buitenkant moest. Miscommunicatie." "Het is heel jammer, want ik was zo dicht bij de winst." Bij de WK afstanden moet Kok de 1.000 meter aan zich voorbij laten gaan, omdat ze bij de NK afgelopen december ten val kwam en zich daardoor niet kwalificeerde.

De reactie van Femke Kok na haar bronzen medaille op de 1.000 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City. - NOS